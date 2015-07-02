Home Cronaca Pontedera, bimbo denutrito ricoverato: genitori vegani

di Redazione 02/07/2015

Ognuno può seguire il regime alimentare che vuole ma non ha il diritto di imporlo agli altri, anche si tratta dei propri figli. E' questa la ragione per cui due genitori di Pontedera, in provincia di Pisa, sono stati iscritti nel registro degli indagati per maltrattamenti in famiglia. Il figlioletto di un anno è stato ricoverato all'ospedale Meyer di Firenze in stato di grave denutrizione, dovuto proprio alla dieta vegan. La Procura dovrà valutare, ora, se i genitori abbiano mai fatto visitare il piccolo da un pediatra o no. La dieta vegana, lo ricordiamo, consiste nell'esclusione dall'alimentazione degli animali e dei loro derivati, come latte e latticini, miele e uova. Un regime alimentare del genere è seriamente pregiudizievole nella fase dello sviluppo.

