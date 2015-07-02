Home Esteri Grecia, Varoufakis si dimetterà se vinceranno 'sì' al referendum

Grecia, Varoufakis si dimetterà se vinceranno 'sì' al referendum

di Redazione 02/07/2015

Domenica prossima si voterà in Grecia, in occasione del referendum indetto dal premier Tsipras relativo all'accettazione o meno dell'austerity imposta dall'Ue. Il ministro delle Finanze greco, Yanis Varoufakis ha detto, nel corso di un'intervista a Bloomberg tv, che se vinceranno i 'sì' provvederà a dimettersi. "Se il no vince, come noi abbiamo raccomandato di esprimersi al popolo greco, ricominceremo immediatamente i negoziati e, credetemi, ci sarà un accordo su basi diverse da quelle delle istituzioni", ha asserito Varoufakis, sottolineando che le banche greche torneranno ad essere attive da martedì prossimo.

