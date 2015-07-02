Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Grecia, Varoufakis si dimetterà se vinceranno 'sì' al referendum

Redazione Avatar

di Redazione

02/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Domenica prossima si voterà in Grecia, in occasione del referendum indetto dal premier Tsipras relativo all'accettazione o meno dell'austerity imposta dall'Ue. Il ministro delle Finanze greco, Yanis Varoufakis ha detto, nel corso di un'intervista a Bloomberg tv, che se vinceranno i 'sì' provvederà a dimettersi. "Se il no vince, come noi abbiamo raccomandato di esprimersi al popolo greco, ricominceremo immediatamente i negoziati e, credetemi, ci sarà un accordo su basi diverse da quelle delle istituzioni", ha asserito Varoufakis, sottolineando che le banche greche torneranno ad essere attive da martedì prossimo.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Whirlpool: stabilimenti italiani non chiuderanno, niente esuberi

Articolo Successivo

Pontedera, bimbo denutrito ricoverato: genitori vegani

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016