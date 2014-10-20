Poste Italiane: arrivano Super SIM NFC, pagamenti veloci con smartphone
di Redazione
20/10/2014
PosteMobile, operatore di telefonia mobile del gruppo Poste Italiane, presenta le nuove Super SIM NFC, che permettono di effettuare pagamenti con un semplice smartphone. Le nuovissime schede sono disponibili negli uffici postali.
Tutti i clienti BancoPosta potranno effettuare così pagamenti nei negozi abilitati sfruttando la portentosa Super SIM NFC. La novità rende PosteMobile un vero protagonista nel campo dei Remote Financial Services. Il Gruppo Poste Italiane, invece, sta attuando al meglio la sua strategia orientata a una vera e propria rivoluzione digitale.
