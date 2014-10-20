Tiziano Ferro, date nuovo tour: 26 giugno a Roma, 4 luglio a Milano
di Redazione
20/10/2014
Il cantautore di Latina Tiziano Ferro torna con un nuovo brano inedito, "Senza Scappare Mai Più" che anticipa l'uscita del nuovo disco, negli store fisici e digitali dal prossimo 25 dicembre.
Tiziano si esibirà dal vivo durante un tour di cui sono state annunciate le date. Le riportiamo: 20 giugno (Torino, Stadio Olimpico) 23 giugno (Firenze, Stadio Franchi), 26 giugno (Roma, Stadio Olimpico), primo luglio (Bologna, Stadio Dall'Ara), 4 luglio (Milano, Stadio San Siro), 8 luglio (Verona, Stadio Bentegodi).
Chissà se il prossimo tour si Tiziano riscuoterà un successo analogo a "L'amore è una cosa semplice tour", che fece registrare un boom di biglietti venduti.
I biglietti del nuovo tour di Tiziano Ferro possono essere acquistati sia su www.livenation.it che sul circuito TicketOne (www.ticketone.it).
Articolo Precedente
Poste Italiane: arrivano Super SIM NFC, pagamenti veloci con smartphone
Articolo Successivo
Fiorentina-Lazio 0-2, doppietta Djordjevic regala vittoria ai biancocelesti
Redazione