Europa League, Inter-St. Etienne diretta da Anthony Taylor
di Redazione
20/10/2014
Sarà un arbitro svizzero, Stephan Klossner, a dirigere il match Torino- Hjk Helsinki, in programma giovedì prossimo, valevole per l'Europa League.
Il Napoli, invece, dovrà vedersela con un club svizzero, Young Boys, partita che si disputerà a Berna. L'arbitraggio è stato affidato al francese Ruddy Boquet.
Il tedesco Felix Zwayer arbitrerà Paok Salonicco-Fiorentina e l'inglese Anthony Taylor l'attesissimo match di Inter-St. Etienne. Non ci resta che attendere il fischio d'inizio di queste entusiasmanti partite.
