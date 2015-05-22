Loading...

Poveri anziani italiani! Mangiano cibi scaduti o di infima qualità

22/05/2015

In occasione dell'Expo, un gruppo di ricercatori della Cattolica ha presentato il risultato di uno studio sulla salute degli over 65. In sostanza, in Italia un terzo degli anziani consuma alimenti scaduti e di infima qualità. Ciò è dovuto soprattutto alla crisi economica, che spinge la maggior parte degli anziani ad acquistare prodotti scadenti.

"Le carenze nutrizionali e una non corretta alimentazione associate a una ridotta attività fisica possono essere causa di insorgenza della fragilità fisica e cognitiva durante l'invecchiamento", ha dichiarato Francesco Landi, geriatra della Cattolica., aggiungendo che l'abuso di carboidrati in età avanzata non fa altro che favorire l'obesità e il declino cognitivo.

Gli anziani dovrebbero mangiare molta frutta e verdura, nonché cibi come pesce e broccoli, vere sorgenti di antiossidanti.

