Rolling Stones: concerto a sorpresa a Los Angeles, biglietti a 5 dollari

di Redazione

22/05/2015

Veramente fortunati tutti coloro che hanno potuto assistere al concerto a sorpresa dei Rolling Stones, a Los Angeles. Mick Jagger e compagni, ieri sera, hanno intonato tutti i brani del disco "Sticky Fingers", risalente al 1971 ma che verrà presto ripubblicato. La particolarità del concerto di ieri, inoltre, riguarda anche il costo del biglietto: 5 dollari. Inutile dire che i tagliandi sono stati polverizzati in un battibaleno, visto che normalmente un biglietto per ammirare i Rolling Stones dal vivo costa almeno 50 dollari.

Tante persone, ieri, al 'The Fonda Theatre'; anche molte celebrità che apprezzano la musica dei Rolling Stones, come Bruce Willis, Jack Nicholson, Leonard Cohen e Tony Bennett.

Il concerto di Las Vegas è stata una sorta di 'data zero' dello 'Zip Code Tour', che aprirà i battenti tra due giorni a San Diego, in California.

Alla fine della performance di ieri, Jagger ha omaggiato B.B. King il compianto B.B. King così: "Era uno dei nostri chitarristi preferiti e abbiamo avuto il piacere di suonare con lui in qualche occasione".

