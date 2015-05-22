Naomi Campbell compie 45 anni: top model fascinosa dalla vita sentimentale turbolenta

Naomi Campbell compie 45 anni ma ancora ha tanto fascino e non ha nulla da invidiare alle modelle più giovani. La prima volta che Naomi mise piede su una passerella risale al 1986. Pian piano accrebbe il suo successo, tanto da sfilare per le maison più famose.

La vita sentimentale della Campbell è stata alquanto turbolenta. Ha avuto tanti uomini, come Mike Tyson, Flavio Briatore e Leonardo Di Caprio. Le relazioni sentimentali, però, sono state sempre fugaci. La top model resterà nella storia per essere stata la prima donna di colore a conquistare la copertina di Vogue.

Finora Naomi ha ostentato look diversi, mostrandosi coi capelli ricci, lisci, lunghi, corti e, addirittura, col caschetto. Tanti auguri a una delle top model più brave e fascinose al mondo.