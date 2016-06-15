Prete brindisino arrestato per abusi su minorenne
di Redazione
15/06/2016
"Io capivo che non era una cosa per bambini, mi immaginavo che non era una cosa per bambini, gli dicevo sei grande, per favore, lasciami stare, sono un bimbo. Qualche volta piangevo".Cosa sta accadendo a Brindisi? Nel giro di poco tempo sono stati scoperti tre casi di abusi su minori commessi da sacerdoti. A differenza degli altri due religiosi, che sono finiti ai domiciliari, Francesco Ceramia è finito in carcere perché è pesante l'accusa: atti sessuali continuati e pluriaggravati. Fondamentale per l'arresto del religioso è stata la confessione del minore, senza la quale, probabilmente, la storia non sarebbe venuta nemmeno alla luce. Lo stesso Telefono Azzurro esorta bimbi e ragazzi vittime di abusi e molestie da parte di adulti di parlarne. Il presidente della nota organizzazione, Ernesto Caffo, ha dichiarato:
"La pedofilia è un fenomeno ancora troppo diffuso nel nostro Paese e casi come quello nel Brindisino ne rappresentano una drammatica conferma. L'ascolto dei bambini è fondamentale. Solo con l'ascolto è possibile raccogliere gli elementi di rischio prima che si verifichino episodi simili. Dobbiamo riservare ai bambini una grande attenzione, perché possano sempre più rompere il silenzio degli adulti, che spesso nasce da una cultura in cui non c'è rispetto delle vite umane".
