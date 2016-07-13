Home Home Pretty Little Liars 7x04 Recensione: Rollins è Morto Ma Molti Anni Fa

Pretty Little Liars 7x04 Recensione: Rollins è Morto Ma Molti Anni Fa

di Redazione 13/07/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PRETTY LITTLE LIARS 7X04 RECENSIONE. La settima stagione si fa tesa, raggiunge maturità. Se, ancora nella sesta, ridere delle incongruenze e delle pecche recitative era d'obbligo, adesso il riso è raro ed è sopraffatto dalla tensione, dalla tenerezza, dall'incredulità di fronte al destino avverso ad Aria, Spence, Hanna, Emily e potremmo dire anche ad Alison, inghiottite dal buco nero della colpa prima ancora di conoscere la verità. Il concetto di verità, infatti, a Rosewood, è latente ed incompleto. Il Dottor Rollins è morto, certo, ma molti anni prima e non a causa delle Liars. Chi lo ha sostituito? Un altro impostore pronto a mettere a repentaglio il ritorno a casa delle amiche, ad insudiciare le loro vite che finalmente sembravano aver preso la piega giusta. "Tornate al punto di partenza". Spencer torna alla lascivia dei primi tempi; Aria alla presupposta freddezza; Emily alla consolazione ed Hanna all'infantilismo. Eppure, in ognuna di loro, qualcosa è cambiato. Emily è più assennata; Hanna inquietata e Spencer commette passi falsi. Anche "le Spencer" vacillano solo che stavolta il suo tentennamento rischia di mandare in pezzi una relazione già nata male, dalle ceneri di una storia tenera, ingenua, vera e di lunga durata. In tutto ciò, due outsider. Mona torna al ruolo primario di sagace ed intelligente aiutante ed Alison si riguadagna la fiducia delle amiche, soprattutto quella di Aria, raccontando la verità sulla notte in cui è morta Charlotte. Stavolta chi sa tutto sull'omicidio di colui che sappiamo chiamarsi Arthur? Il ritorno di Jenna suona come un ritrovo per tutti coloro che, negli anni, hanno collaborato con A. Jenna conosceva Charlotte. L'abbiamo ben visto in vari episodi e, di sicuro, non ha mai amato le Liars per ciò che le hanno combinato. Jenna, Arthur (fake Rollins) e Mary Drake. Una combriccola inquietante con oscuri segreti tesa a svelare, probabilmente, verità che desideriamo conoscere sin dalla prima stagione ed, in queste verità, anche la commistione di qualche ragazza che, volente o nolente, sarà trascinata nel vortice delle colpe, dei segreti e delle bugie, stavolta davvero imperdonabili.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp