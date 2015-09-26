Primo bacio al Grande Fratello
di Redazione
26/09/2015
Alessandro Calabrese e Federica Lepanto si sono baciati in meno di 2 giorni. Sono i concorrenti che sono arrivati al primo bacio in tempi più brevi in assoluto nella storia di quattordici edizioni di Grande Fratello. I due ragazzi hanno iniziato la loro avventura nel reality in maniera insolita, in quanto Federica era entrata in casa tra le prime ma poi il bel dottore sardo Giovanni Angiolini, messo di fronte alla scelta tra lei e Verdiana Fanzano le ha preferito quest’ultima condannando Federica ad una prematura eliminazione. Eliminazione che poi non si è avvenuta poiché alla bella mora è stata data la possibilità di rientrare in gioco andando a raggiungere nel Garage Alessandro Calabrese che, a sua volta, non è mai entrato nella casa ma ha sin da subito iniziato la sua avventura nel Garage senza conoscere nessun altro degli inquilini. La cosa singolare è che Alessandro non sa che nella Casa c’è la sua ex fidanzata, Lidia Vella, con la quale ha avuto una storiadi 3 anni e per la quale, a suo dire, soffre ancora oggi. Questa sofferenza, però, sembra essere stata subito alleviata da Federica. Nella solitudine del Garage i due ragazzi sin da subito sono stati molto vicini, molto fisici come dimostrano questi scatti e a seguire c'è il bacio.
Articolo Precedente
Laura Pausini, "Lato Destro del Cuore" Svetta su iTunes: Singolo Scritto da Biagio Antonacci
Articolo Successivo
CAROL RAMA SI E' SPENTA A 98 ANNI: ARTISTA VERA E ANTICONFORMISTA
Redazione