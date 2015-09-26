Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Primo bacio al Grande Fratello

Redazione Avatar

di Redazione

26/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Alessandro Calabrese e Federica Lepanto si sono baciati in meno di 2 giorni. Sono i concorrenti che sono arrivati al primo bacio in tempi più brevi in assoluto nella storia di quattordici edizioni di Grande Fratello. I due ragazzi hanno iniziato la loro avventura nel reality in maniera insolita, in quanto Federica era entrata in casa tra le prime ma poi il bel dottore sardo Giovanni Angiolini, messo di fronte alla scelta tra lei e Verdiana Fanzano le ha preferito quest’ultima condannando Federica ad una prematura eliminazione. Eliminazione che poi non si è avvenuta poiché alla bella mora è stata data la possibilità di rientrare in gioco andando a raggiungere nel Garage Alessandro Calabrese che, a sua volta, non è mai entrato nella casa ma ha sin da subito iniziato la sua avventura nel Garage senza conoscere nessun altro degli inquilini. La cosa singolare è che Alessandro non sa che nella Casa c’è la sua ex fidanzata, Lidia Vella, con la quale ha avuto una storiadi 3 anni e per la quale, a suo dire, soffre ancora oggi. Questa sofferenza, però, sembra essere stata subito alleviata da Federica. Nella solitudine del Garage i due ragazzi sin da subito sono stati molto vicini, molto fisici come dimostrano questi scatti e a seguire c'è il bacio. Alessandro-Calabrese-e-Federica-Lepanto-2-560x372Alessandro-Calabrese-e-Federica-Lepanto1-560x313  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Laura Pausini, "Lato Destro del Cuore" Svetta su iTunes: Singolo Scritto da Biagio Antonacci

Articolo Successivo

CAROL RAMA SI E' SPENTA A 98 ANNI: ARTISTA VERA E ANTICONFORMISTA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

ms office activator download ✓ Activate Office 2021 2022 for Windows 10 & 7

ms office activator download ✓ Activate Office 2021 2022 for Windows 10 & 7

23/01/2024

Microsoft Toolkit Windows 8.1 ✓ Activate Windows & Office Now

Microsoft Toolkit Windows 8.1 ✓ Activate Windows & Office Now

23/01/2024