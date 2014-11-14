Loading...

Protesi all'anca in bimba di due anni: straordinario intervento a Bologna

14/11/2014

Eccezionale intervento chirurgico all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Un team di chirurghi è riuscito ad impiantare una protesi all'anca di una bimba di soli due anni e mezzo.

Ora la piccola può camminare come tutti i suoi coetanei. "Zoe aveva una rara forma di tumore alle ossa, sviluppatasi nel femore. Con l'intervento dovevamo prima eliminare la parte di femore attaccata dal tumore, e poi sostituirla. Ma dovevamo capire come, visto che nella letteratura scientifica non ci sono ad oggi casi di impianto di protesi d'anca in pazienti così piccoli, non ancora in grado di camminare", ha spiegato Marco Manfrini, coordinatore dell'equipe che ha eseguito l'intervento.

La piccola è tornata ad Atene, dove vive, ma è sempre seguita, a distanza, dal personale del Rizzoli.

