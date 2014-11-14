Home Sport Pepe pronto a rientrare alla Juve

Pepe pronto a rientrare alla Juve

di Redazione 14/11/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Un lungo infortunio per Simone Pepe che dopo un periodo piuttosto difficile è pronto a tornare in campo ringraziando i compagni della Juve. Dopo due anni i problemi con la gamba il peggio è passato grazie ai miei compagni, da 5 mesi riesce ad allenarsi con la squadra tutti i giorni ma finalmente è pronto a rientrare. La comunicazione è avvenuta tramite un intervista pubblicata sul sito ufficiale della squadra calcistica, Pepe ha dichiarato di non essersi mai allontanato dal gruppo e che nessuno di loro lo ha abbandonato. Ecco il segreto per una squadra vincente.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp