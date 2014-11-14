Pepe pronto a rientrare alla Juve
di Redazione
14/11/2014
Un lungo infortunio per Simone Pepe che dopo un periodo piuttosto difficile è pronto a tornare in campo ringraziando i compagni della Juve. Dopo due anni i problemi con la gamba il peggio è passato grazie ai miei compagni, da 5 mesi riesce ad allenarsi con la squadra tutti i giorni ma finalmente è pronto a rientrare. La comunicazione è avvenuta tramite un intervista pubblicata sul sito ufficiale della squadra calcistica, Pepe ha dichiarato di non essersi mai allontanato dal gruppo e che nessuno di loro lo ha abbandonato. Ecco il segreto per una squadra vincente.
Articolo Precedente
Inter, addio Mazzari: nuovo allenatore è Roberto Mancini
Articolo Successivo
Protesi all'anca in bimba di due anni: straordinario intervento a Bologna
Redazione
Articoli Correlati
Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!
19/08/2016