Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Pepe pronto a rientrare alla Juve

Redazione Avatar

di Redazione

14/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Un lungo infortunio per Simone Pepe che dopo un periodo piuttosto difficile è pronto a tornare in campo ringraziando i compagni della Juve. Dopo due anni i problemi con la gamba il peggio è passato grazie ai miei compagni, da 5 mesi riesce ad allenarsi con la squadra tutti i giorni ma finalmente è pronto a rientrare. La comunicazione è avvenuta tramite un intervista pubblicata sul sito ufficiale della squadra calcistica, Pepe ha dichiarato di non essersi mai allontanato dal gruppo e che nessuno di loro lo ha abbandonato. Ecco il segreto per una squadra vincente.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Inter, addio Mazzari: nuovo allenatore è Roberto Mancini

Articolo Successivo

Protesi all'anca in bimba di due anni: straordinario intervento a Bologna

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

23/08/2016

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

19/08/2016