X Factor 8: Morgan vota eliminazione Spritz for five, poi lascia gara

Morgan abbandonerà X Factor? E' probabile. Ieri, l'ex Bluvertigo è stato decisamente il protagonista della puntata del celebre talent show, visto che, dapprima, se l'è presa col pubblico, accusandolo di non essersi entusiasmato durante un brano di Serge Gainsbourg; poi, in segno di protesta, ha votato per eliminare gli Spritz for five. Morgan ha anche abbandonato la gara.

"Non c'entro più niente con la deriva che ha preso questa trasmissione", ha affermato Morgan. Solamente Fedez, adesso, ha in gara 4 talenti. L'atmosfera è stata rasserenata dagli ospiti Daniele Silvestri, Max Gazzè e Niccolò Fabi, che hanno cantato "L'amore non esiste".