Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

X Factor 8: Morgan vota eliminazione Spritz for five, poi lascia gara

Redazione Avatar

di Redazione

14/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Morgan abbandonerà X Factor? E' probabile. Ieri, l'ex Bluvertigo è stato decisamente il protagonista della puntata del celebre talent show, visto che, dapprima, se l'è presa col pubblico, accusandolo di non essersi entusiasmato durante un brano di Serge Gainsbourg; poi, in segno di protesta, ha votato per eliminare gli Spritz for five. Morgan ha anche abbandonato la gara.

"Non c'entro più niente con la deriva che ha preso questa trasmissione", ha affermato Morgan. Solamente Fedez, adesso, ha in gara 4 talenti. L'atmosfera è stata rasserenata dagli ospiti Daniele Silvestri, Max Gazzè e Niccolò Fabi, che hanno cantato "L'amore non esiste".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Protesi all'anca in bimba di due anni: straordinario intervento a Bologna

Articolo Successivo

Venerdì nero: sciopero sociale a Roma, giornata di passione per pendolari

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023