Quali sono i benefici delle tisane dimagranti

Redazione Avatar

di Redazione

17/10/2017

Esistono diversi tipi di persone, diversi tipi di diete e diversi tipi di prodotti dimagranti. A ognuno il suo, come si suol dire. Ma perché scegliere le tisane a dispetto di altri prodotti? L’acqua è l’elemento essenziale alla vita, e ne siamo composti per il 70%. Allo stesso modo, le tisane sono composte di acqua (bollente) dentro cui vengono fatti sciogliere particolari infusi di erbe. Niente di più semplice, niente di più efficace. Le erbe sono scelte in base alle esigenze di chi assume la tisana: possono essere rilassanti, drenanti o dimagranti. In tutti e tre i casi si tratta di bevande utili per ristabilire l’equilibrio all’interno dell’organismo e favorire la diuresi. Nella nostra quotidianità siamo continuamente messi a dura prova dall’ambiente esterno. Lo smog da cui siamo circondati nelle città riempie il nostro corpo di tossine nocive, come anche il fumo di sigaretta. Entrambe queste sostanze devono essere eliminate dall’organismo, che molto spesso non riesce a farlo da solo. Ecco quindi che entrano in gioco i prodotti naturali per disintossicare il corpo dalle tossine. Purtroppo queste tossine vengono introdotte nell’organismo anche attraverso l’alimentazione. Che sia per stress o per un ritmo di vita frenetico, l’alimentazione scorretta e poco sana fa sempre più parte della nostra quotidianità. Per questo motivo le tisane dimagranti sono particolarmente indicate per chi intraprende un percorso detossificante e vuole allo stesso tempo dimagrire, senza dover per forza rinunciare al piacere del buon cibo. Gli estratti naturali di erbe contenuti all’interno delle tisane dimagranti agiscono sull’organismo in molti modi diversi.
  • Effetto benefico sul metabolismo: le tisane aiutano a stimolare le principali funzioni metaboliche per consentire al corpo di bruciare più facilmente le calorie e i grassi ingeriti, trasformandoli in energia.
  • Effetto detossificante: grazie alle proprietà benefiche delle piante, il corpo viene ripulito dalle sostanze nocive ristabilendo l’equilibrio.
  • Effetto drenante: le tisane dimagranti uniscono al loro interno l’effetto drenante dell’acqua che aiuta a combattere la ritenzione idrica, principale responsabile della cellulite nelle donne.
  • Effetto anti fame: aumenta il senso di sazietà, scongiurando spuntini iper calorici o pasti troppo abbondanti.
La tisana deve entrare a far parte della tua routine quotidiana, soprattutto se hai intrapreso un percorso dimagrante e vuoi cercare di portarlo a termine. Prenditi una piccola pausa alla mattina o alla sera per bere la tua tisana preferita, e prova a immaginare il tuo corpo come vorresti che fosse. Focalizzare l’obiettivo è un buon modo per cominciare a raggiungerlo! Le tisane ti aiutano a tenerti in forma senza rinunciare al gusto e al piacere di mangiare. Non dimenticare però che è di vitale importanza sfruttare questi aiuti dimagranti solo in abbinamento a una dieta sana ed equilibrata: è bandito il cibo spazzatura, da moderare l’assunzione di alcol, e da limitare il fumo di sigaretta. E’ bene quindi eliminare tutto quello che può mettere a dura prova la nostra salute. E’ molto importante anche praticare sport o attività fisica per tenere in allenamento i muscoli del corpo. Quando si perde peso, infatti, il nostro fisico ha bisogno di riequilibrarsi altrimenti rischiamo di ritrovarci con pelle cadente e muscoli addormentati. Alimentazione sana, attività fisica e tisane dimagranti: la combo perfetta per una linea perfetta!
