Uomini e donne news oggi: Sabrina Ghio lascia il trono classico?

Sono ore decisive per Sabrina Ghio, la tronista di Uomini e donne che ha ricevuto una brutta delusione dal suo corteggiatore preferito. Nell'ultima registrazione Nicolò ha fatto delle rivelazioni inaspettate e poi ha lasciato lo studio. La tronista adesso deve scegliere se continuare il percorso nel programma di Mari De Filippi.

Sabrina Ghio delusa da Nicolò Raniolo: confessione inaspettata

Nicolò Raniolo il corteggiatore preferito di Sabrina Ghio. L'ultima registrazione del trono classico è stata piuttosto movimentata perché Nicolò ha dichiarato di non provare dei forti sentimenti nei confronti dell'ex ballerina di Amici. Sabrina aveva creduto tantissimo in questa conoscenza ed è singolare il fatto che la rivelazione sia arrivata proprio dopo un bacio appassionato. La Ghio è scoppiata in lacrime e poi ha invitato il corteggiatore a lasciare lo studio. Vedremo quanto accaduto la prossima settimana ma le prime anticipazioni hanno fatto arrabbiare tantissimo il pubblico di Uomini e donne.

Nicolò Raniolo parla dell'esperienza a Uomini e donne sui social

Nicolò non ha perso tempo perché non ha digerito la pioggia di critiche. Sui social ha scritto: «Vedrete a tempo debito e chi mi capirà bene, chi no amen. È la vita e vale così per tutti». Il ragazzo ha persino invitato i suoi fan a guardare la puntata che andrà presto in onda. A questo punto siamo curiosi visto che Raniolo ha aggiunto: «Non posso dire nulla ma vi assicuro che non è nulla di quello che avete scritto».

La verità sta nel mezzo, possibile che le talpe nel pubblico di Uomini e donne abbiano frainteso quanto accaduto? Oppure ci sono dei segreti che riguardano Sabrina Ghio e che Nicolò Raniolo non vuole ancora svelare? Purtroppo quello che sappiamo con certezza è che il corteggiatore non vuole tornare indietro sui suoi passi, la scelta è definitiva e c'è qualcuno che ha approvato, apprezzando la serietà e il coraggio del giovane che, piuttosto che costruire un percorso “per le telecamere” ha seguito quello che gli diceva il suo cuore.

Chi è Nicolò Raniolo di Uomini e donne?

L'ex corteggiatore di Sabrina Ghio ha 25 anni ed è di Como, da diverso tempo lavora come modello ed è arrivato un tv grazie a Temptation Island. Nel 2014 ha tentato l'ex tronista Giorgia Lucini e la loro frequentazione ha messo in crisi il rapporto della ragazza con l'ormai ex fidanzato Manfredi Ferlicchia. Alla fine del programma Nicolò Raniolo e Giorgia sono rimasti molto amici. Oggi la Lucini dopo due brevi storie con Andrea Damante e Federico Loschi, è single.