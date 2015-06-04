Loading...

Quanto vivrai? Te lo dice "UbbLE. Uk Longevity Explorer"

04/06/2015

Arriva un test che permette a chi ha tra i 40 e i 50 anni di sapere se vivrà per altri 5 anni. Il test consta di 13 domande per gli uomini, 11 per le donne. Basta qualche secondo, dopo aver terminato il test, per ottenere il responso.

Il questionario "UbbLE. Uk Longevity Explorer" è stato ideato da un'equipe di scienziati finlandesi. Chi vorrà scoprire se vivrà per altri 5 anni dovrà rispondere a domande del tipo "fumi?" o "ti è stato diagnosticato il diabete o il cancro?".

Una volta che una persona ha risposto a tutte le domande, verrà fornito un numero, ovvero l'età Ubble, quantificata a seconda delle risposte fornite nel test.

