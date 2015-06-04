Enzo Jannacci avrebbe compiuto 80 anni: Italia non lo dimentica

Se non fosse morto, oggi Enzo Jannacci avrebbe compiuto 80 anni. Milano e l'Italia non dimenticano un 'monumento' della musica italiana. Oggi e nei prossimi giorni si svolgeranno diversi eventi per commemorare il grande maestro.

Uno degli eventi promossi è "In concerto con Enzo", che verrà trasmesso su Sky Arte HD stasera, alle 21.10. Non si può dimenticare un artista come Jannacci, che ha 'sfornato' brani splendidi come "Ci vuole orecchio", "L'Armando", "Messico e nuvole" e "Faceva il palo".

Da non dimenticare la serata al Teatro San Teodoro di Cantù, dove diversi artisti famosi saliranno sul palco.