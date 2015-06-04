Lady Gaga: sauna ad infrarossi per calmare dolori, foto su Instagram

Lady Gaga è tornata a pubblicare foto 'speciali' su Instagram. Stavolta la popstar ha postato un'immagine che la ritrae in sauna senza reggiseno: il seno è coperto solo dalle sue mani.

Sebbene, dunque, Miss Germanotta abbia annunciato di voler convolare presto a nozze col suo fidanzato Taylor Kinney, non rinuncia a pubblicare scatti 'bollenti'.

A Lady Gaga piace esibirsi dal vivo ma per via di un problema all'anca deve fare attenzione a movimenti un po' avventati. "Devo ancora stare attenta con l'infiammazione alle ossa del bacino, dopo l'operazione di due anni fa. Ma riesco a calmare i dolori con la sauna ad infrarossi, un ottimo investimento... Sto invecchiando e molte persone pensano sia incinta. Sono quasi una f...a trentenne, ora ho più difficoltà a gestire il mio corpo", ha confessato l'eccentrica popstar.