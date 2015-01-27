Protesi mammarie Pip: count down causa risarcimento, si svolgerà in Francia

Ricordate le protesi mammarie nocive per la salute, impiantate a numerose donne? Beh, anche in Italia è partita la causa per il risarcimento.

Il processo si svolgerà in Francia. L'inizio è previsto a marzo. Le protesi imperfette verranno esaminate attentamente da tecnici della magistratura per individuare la causa dei danni provocati a tantissime donne.

In Italia sono state applicate protesi difettose a 5000 donne circa, che nel giro di poco tempo sono state colpite da gravi infezioni e tumori. Ricordiamo che nel Belpaese molte donne, anche quelle più giovani, ricorrono alla chirurgia estetica. Bisogna ricordare che occorre sempre affidarsi a strutture e centri specializzati in materia.