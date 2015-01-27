Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Protesi mammarie Pip: count down causa risarcimento, si svolgerà in Francia

Redazione Avatar

di Redazione

27/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ricordate le protesi mammarie nocive per la salute, impiantate a numerose donne? Beh, anche in Italia è partita la causa per il risarcimento.

Il processo si svolgerà in Francia. L'inizio è previsto a marzo. Le protesi imperfette verranno esaminate attentamente da tecnici della magistratura per individuare la causa dei danni provocati a tantissime donne.

In Italia sono state applicate protesi difettose a 5000 donne circa, che nel giro di poco tempo sono state colpite da gravi infezioni e tumori. Ricordiamo che nel Belpaese molte donne, anche quelle più giovani, ricorrono alla chirurgia estetica. Bisogna ricordare che occorre sempre affidarsi a strutture e centri specializzati in materia.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Quinto Vercellese, tentano di forzare caveau con ruspa: sparatoria con cc

Articolo Successivo

Cassano, Parma addio: risoluzione consensuale contratto, ora è libero

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022