Race for the cure: maratona per dire 'no' al cancro al seno

Ben 700.000 persone hanno partecipato ieri, a Roma, alla maratona Race for the cure, evento promosso dall'associazione Susan G. Komen Italia per sensibilizzare sulla lotta contro il tumore al seno, neoplasia che affligge molte donne al mondo. Lo scopo è raccogliere fondi volti a finanziare la ricerca sulla prevenzione e la cura del tumore al seno.

Tante persone, ieri, hanno partecipato all'ultima edizione di Race for the cure, tra cui il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi e il presidente della Camera, Laura Boldrini.

La maratona, della lunghezza di 5 km, è stata vinta dall'atleta Elias Embaye ed ha toccato molti punti importanti della Capitale, come il Colosseo. In prima fila, nel momento della partenza, c'erano 5000 'donne in rosa', ovvero coloro che hanno sconfitto o stanno lottando ancora contro il cancro al seno.

Presente alla gara podistica anche il sindaco di Roma Ignazio Marino, il quale ha ricordato che il tumore al seno, oggi, è curabile.