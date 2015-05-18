Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Celano, alcolizzato e drogato alla guida travolge 15enni: arrestato

Redazione Avatar

di Redazione

18/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Si è messo alla guida dopo aver bevuto alcolici ed assunto cannabis e cocaina. Poi, ha travolto due 15enni: uno è morto; l'altro è rimasto gravemente ferito. E' successo ieri  sulla strada che collega Celano a Paterno. I ragazzi erano a bordo di uno scooter. Il pirata della strada è stato fermato e arrestato: si chiama Luigi Antidormi ed ha 32 anni.

I giovani viaggiavano sul loro scooter quando, all'improvviso, la VW Lupo di Antidormi li ha investiti. L'uomo si è dato alla fuga senza soccorrerli. La Polizia si è subito messa al ricerca del pirata della strada, trovandolo poco dopo nella sua casa, a Celano. La vettura con cui sono stati travolti i ragazzi è intestata alla suocera del 32enne.

Un'altra vittima della strada. Lo sciagurato Antidormi, attualmente ai domiciliari, dovrà rispondere di omissione di soccorso, omicidio colposo e guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. C'è di più. La patente dell'uomo era scaduta.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Race for the cure: maratona per dire 'no' al cancro al seno

Articolo Successivo

Cannes, Gus Van Sant fa cilecca: "The Sea of Trees" non convince

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016