Celano, alcolizzato e drogato alla guida travolge 15enni: arrestato

Si è messo alla guida dopo aver bevuto alcolici ed assunto cannabis e cocaina. Poi, ha travolto due 15enni: uno è morto; l'altro è rimasto gravemente ferito. E' successo ieri sulla strada che collega Celano a Paterno. I ragazzi erano a bordo di uno scooter. Il pirata della strada è stato fermato e arrestato: si chiama Luigi Antidormi ed ha 32 anni.

I giovani viaggiavano sul loro scooter quando, all'improvviso, la VW Lupo di Antidormi li ha investiti. L'uomo si è dato alla fuga senza soccorrerli. La Polizia si è subito messa al ricerca del pirata della strada, trovandolo poco dopo nella sua casa, a Celano. La vettura con cui sono stati travolti i ragazzi è intestata alla suocera del 32enne.

Un'altra vittima della strada. Lo sciagurato Antidormi, attualmente ai domiciliari, dovrà rispondere di omissione di soccorso, omicidio colposo e guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. C'è di più. La patente dell'uomo era scaduta.