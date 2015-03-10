Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Raoul Bova a Roma per presentare "Capitano Ultimo. Le ali del falco"

Redazione Avatar

di Redazione

10/03/2015

E' uscito il docufilm "Capitano Ultimo. Le ali del falco", che protagonista Raoul Bova, nei panni del Capitano Ultimo.

Bova, Padre Rovo e Ambrogio Crespi hanno incontrato il pubblico alla libreria Feltrinelli di via Appia Nuova, a Roma. "Capitano Ultimo. Le ali del falco" è stato già presentato in anteprima al Taormina Film Fest 2014 e al premio Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il docufilm ci fa apprendere aspetti inediti dell'uomo che, nel 1993, fu determinante per l'arresto del 'capo dei capi' Totò Riina.

La metà del ricavato della vendita verrà devoluto all'Associazione Volontari Capitano Ultimo Onlus di Padre Rovo.

