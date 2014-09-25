Raoul Bova sta girando il suo nuovo film nel Salento

Sono cominciate a Nardò (LE) le riprese per la nuova commedia di Paolo Genovese “Sei mai stata sulla Luna?” con protagonista Raoul Bova. Il nuovo film del regista di “Immaturi” farà tappa sino al 7 ottobre nella città neretina (una buona occasione per chi desidera vedere i propri beniamini di persona).
La commedia, che ha visto il primo ciak a Parigi lo scorso otto settembre, sarà girata in otto settimane e racconta la storia di una bella giornalista alle prese con la vita in un paesino del Sud. Il film racconta la storia di Guia. Lei ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha tutto, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino del posto. Capisce che l'unica cosa che le manca è l'amore, quello vero. E quando la felicità è ad un passo da lei, non saprà come raggiungerla. “Sei mai stata sulla luna?'”è una commedia sentimentale sospesa tra città e campagna che racconta l'incontro tra due mondi diversi.
Ad animare un piccolo paese della Puglia stravolto dall'arrivo della bella giornalista Guia e della sua assistente, un carosello di personaggi esilaranti e originali: il barista avanguardista Delfo e quello romantico, Felice; Pino, il cugino autistico aspirante prete; Mara, la bancaria sognatrice e Anita, la veterinaria misteriosa; Oderzo, il contadino emigrato e il notaio latinista; l'agente immobiliare macellaio, la mucca Celestina e tanti altri.
Il film verrà distribuito il prossimo inverno nelle sale da 01 Distribution, E' prodotto da Pepito Produzioni con Rai Cinema e col supporto di Apulia Film Commission, 'Sei mai stata sulla luna?' si avvale di un cast d'eccezione composto da Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica, Sabrina Impacciatore, Neri Marcore', Giulia Michelini, Rolando Ravello, Sergio Rubini, Paolo Sassanelli, Pietro Sermonti ed Emilio Solfrizzi. La sceneggiatura è firmata da Paolo Genovese, Pietro Calderoni e Gualtiero Rosella. Per consentire le riprese in Città il Sindaco ha adottato apposita ordinanza sindacale per limitare sosta e circolazione di veicoli nelle aree interessate.