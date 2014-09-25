"Uomini e Donne" Andrea ha scaricato Veronica per il trono?

Loading...

veronica-graf-620x345 Andrea Cerioli, è uno dei nuovi tronisti di questa stagione di Uomini e Donne che in questi giorni sta facendo parlare di sé. Da qualche giorno si è fatta avanti la sua coinquilina nella casa del Grande Fratello, Veronica Graf, che parla di una loro relazione segreta nata durante l’estate. Su “Top” Veronica ha raccontato di aver avuto una relazione con il tronista bolognese, durante tutta l’estate in modo discreto, soprattutto allo scopo di non alimentare gossip prematuramente e, quando la ragazza è partita per Ibiza era sicura che al suo ritorno avrebbe trovato Andrea ad aspettarla. Invece durante la sua assenza Andrea aveva iniziato la sua avventura a “Uomini e Donne” alla ricerca dell’amore. Veronica, mollata quindi da Andrea giusto in tempo per salire sull’ambito trono di Canale 5, afferma che per lei questa notizia è stato un fulmine a ciel sereno e dichiara di aver avuto una delusione talmente cocente che mai e poi mai corteggerà Andrea. Inizialmente questa notizia le sembrava talmente assurda che ha pensato si trattasse di una bufala.
