New York, si stacca piattaforma: lavavetri sospesi al 69esimo piano

di Redazione

13/11/2014

Avranno provato sicuramente una paura pazzesca due lavavetri newyorkesi che stavano lavorando al 69esimo piano della Freedom Tower, primo grattacielo del Word Trade Center. A un certo momento, ha ceduto la piattaforma sui cui stavano lavorando.

I lavavetri sono rimasti sospesi per diversi, interminabili, minuti fino a che è stata aperta una feritoia in  una finestra e sono stati salvati. Evitata, fortunatamente, una tragedia.

