New York, si stacca piattaforma: lavavetri sospesi al 69esimo piano
di Redazione
13/11/2014
Avranno provato sicuramente una paura pazzesca due lavavetri newyorkesi che stavano lavorando al 69esimo piano della Freedom Tower, primo grattacielo del Word Trade Center. A un certo momento, ha ceduto la piattaforma sui cui stavano lavorando.
I lavavetri sono rimasti sospesi per diversi, interminabili, minuti fino a che è stata aperta una feritoia in una finestra e sono stati salvati. Evitata, fortunatamente, una tragedia.
Articolo Precedente
Roma, violentata nel giorno del 18esimo compleanno: immigrato arrestato
Articolo Successivo
Ravenna, bimbi picchiati e costretti a mangiare vomito: condannate 3 maestre
Redazione