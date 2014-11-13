New York, si stacca piattaforma: lavavetri sospesi al 69esimo piano

Avranno provato sicuramente una paura pazzesca due lavavetri newyorkesi che stavano lavorando al 69esimo piano della Freedom Tower, primo grattacielo del Word Trade Center. A un certo momento, ha ceduto la piattaforma sui cui stavano lavorando.

I lavavetri sono rimasti sospesi per diversi, interminabili, minuti fino a che è stata aperta una feritoia in una finestra e sono stati salvati. Evitata, fortunatamente, una tragedia.