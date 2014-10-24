Loading...

Ravenna: danno in sposa figlia di 6 anni a uomo maturo per saldare debito

24/10/2014

I suoi genitori avevano iniziato a picchiarla sin dalla tenera età di 6 anni, obbligandola a sposare un uomo adulto per saldare un debito di 30.000 euro. Protagonista di questa brutta vicenda, che ha avuto Ravenna come teatro, è una famiglia bengalese.

I genitori della piccola avevano assicurato a un connazionale, loro creditore, di dargli in sposa la figlia. L'uomo abusò della giovane moglie durante la prima notte di nozze e ora è accusato di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenni.

Una storia veramente deprimente e aberrante.

