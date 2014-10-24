Loading...

Seattle, terrore in un liceo: giovane fa fuoco e si suicida

Redazione Avatar

di Redazione

24/10/2014

Panico in un liceo americano, precisamente al Marysville-Pilchuck High School, poco distante da Seattle, nello stato di Washington. Un giovane ha fatto fuoco e, dopo aver ferito almeno sei persone, si è tolto la vita con la stessa arma.

La tragica notizia è stata riportata dal Seattle Times. Non si conosce attualmente l'identità del suicida. Non si placa, dunque, l'ondata di violenza nelle scuole americane.

Sidney, trapiantati tre cuori 'morti' in persone colpite da arresto cardiaco

Ravenna: danno in sposa figlia di 6 anni a uomo maturo per saldare debito

