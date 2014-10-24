Seattle, terrore in un liceo: giovane fa fuoco e si suicida

Panico in un liceo americano, precisamente al Marysville-Pilchuck High School, poco distante da Seattle, nello stato di Washington. Un giovane ha fatto fuoco e, dopo aver ferito almeno sei persone, si è tolto la vita con la stessa arma.

La tragica notizia è stata riportata dal Seattle Times. Non si conosce attualmente l'identità del suicida. Non si placa, dunque, l'ondata di violenza nelle scuole americane.