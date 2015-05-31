Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Razzismo su volo United Airlines: negata lattina Coca Cola a musulmana

Redazione Avatar

di Redazione

31/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Aveva semplicemente chiesto una lattina di Coca Cola chiusa ma l'assistente di volo si è rifiutata di dargliela. E' successo a Tahera Ahmad, una musulmana su un volo United Airlines diretto a Washington.

L'assistente di volo aveva timore che Tahera avrebbe potuto usare la lattina di Coca Cola come un'arma. "Non siamo autorizzati a dare lattine chiuse perché potrebbero essere usate come un'arma sull'aereo". Questa la laconica risposta della hostess alla musulmana, che è rimasta sconcertata anche perché l'hostess non ha negato la lattina di Coca Cola a un altro passeggero. La Ahmad si è sfogata su Facebook, facendo avviare una campagna per sostenerla con l'hashtag #unitedfortaher.

La 31enne Tahera Ahmad si stava recando negli Usa in quanto è direttore della trasmissione interreligiosa alla Northwestern University. "Mi stava chiaramente discriminando", ha scritto la Ahmad su Facebook. Nessuno dei passeggeri ha preso le sue difese, anzi uno le ha detto: "Tu musulmana devi chiudere il becco". Tahera si è messa a piangere e, una volta arrivata a Washington, ha ricevuto le scuse della hostess, del pilota e della stessa United Airlines.

"Abbiamo parlato con Ahmad per capire meglio l'accaduto e per scusarci di non aver fornito il servizio che i nostri clienti si aspettano quando viaggiano con noi. Ci auguriamo di poter avere nuovamente Ahmad sui nostri voli", recita una nota diffusa dalla compagnia aerea.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samuele Bersani: applausi all'Auditorium Parco della Musica

Articolo Successivo

Roma, turista russo derubato da nomadi: bottino di 16mila euro

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016