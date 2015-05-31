Loading...

Roma, turista russo derubato da nomadi: bottino di 16mila euro

di Redazione

31/05/2015

Un turista russo è stato derubato nel pieno centro di Roma, precisamente a Piazza Barberini. Due ragazze nomadi, di 21 e 28 anni, hanno bloccato il russo e gli hanno preso il portafogli contenente 16mila euro in banconote da 500 euro.

Il turista ha cercato, invano, di evitare il furto ed ha inseguito le due nomadi. Alcuni passanti che avevano assistito alla scena hanno allertato le forze dell'ordine che sono subito arrivate sul posto. Nel giro di pochi minuti, le ladre sono state individuate ed arrestate per rapina impropria. Pare che le due rom siano in stato interessante.

Il turista russo ha riportato diverse ferite, guaribili nel giro di pochi giorni.

