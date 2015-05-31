Samuele Bersani: applausi all'Auditorium Parco della Musica

Tanti applausi per Samuele Bersani, ieri sera, all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il cantautore si esibito assieme a molti amici e colleghi come Carmen Consoli, Marco Mengoni, Caparezza e Luca Carboni.

Momento di commozione quando Samuele ha ricordato il grande Lucio Dalla: "Una persona che avrei chiamato certamente con me questa sera di festa sarebbe stata Lucio". Poi Bersani ha intonato "Canzone".

Lo spettacolo è durato oltre 2 ore, durante le quali Samuele e i suoi amici hanno cantato ben 22 brani. Tra il pubblico anche personaggi famosi come Renato Zero e Dario Argento.