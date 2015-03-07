Renato Zero, brani studiati nelle scuole romane: "Oggi mi sono di nuovo messo in gioco"

Tra i cantautori italiani che hanno venduto più dischi c'è decisamente Renato Zero, che nel corso della sua carriera ha fatto uscire ben 34 dischi, vendendo più di 45 milioni di copie.

Adesso i brani del cantautore romano vengono studiati anche nelle scuole romane. In particolare è stato organizzato il concorso "Zero in letteratura, percorsi poetici e sociali di Renato Zero", giunto a conclusione. 'Renatone' è intervenuto per premiare i vincitori ed ha dichiarato: "Ci sono ragazzi apparentemente stravaganti, ma in realtà molto consapevoli. Viene fuori una maturità inaspettata per la loro età, non solo nella grammatica e nelle idee, me nel loro bisogno di far fronte alla necessità di avere una coscienza salda... Una giornata come oggi mi ha regalato tantissimo, scherzando e cantando sono arrivato a più di sessant’anni, oggi mi sono di nuovo messo in gioco".