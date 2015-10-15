Home Home Reni Trapiantati a Fratello e Sorella: Incredibile Intervento alle Molinette

di Redazione 15/10/2015

Eccezionale trapianto simultaneo di reni all'ospedale Molinette di Torino. Gli organi sono stati impianti a due venezuelani, fratello e sorella residenti da molto tempo in Piemonte Il trapianto è riuscito e i due fratelli sono fuori pericolo. Fondamentale è stata la bravura dell'equipe di chirurghi dell'ospedale Molinette ma anche la disponibilità degli organi, prelevati da un romena 41enne, deceduta per emorragia cerebrale. Fratello e sorella avevano gravi problemi ai reni: lui, 48 anni, era in dialisi dal 2013 perché affetto da nefropatia policistica ereditaria; lei, 50 anni, soffriva della stessa malattia ma non era dializzata. I chirurghi italiani sono stati in grado di impiantare i reni ai due fratelli contemporaneamente. Un intervento straordinario che rimarca l'eccellenza della chirurgia italiana. Ad effettuare il doppio trapianto sono stati i chirurghi Aldo Verri e Monica Hafner e gli urologi Alessandro Greco e Giovanni Pasquale. Tutto è andato per il meglio ed ora i due venezuelani sono monitorati presso la terapia intensiva della Nefrologia Dialisi Trapianto del celebre nosocomio piemontese. I due reni di una donatrice, dunque, sono stati impiantati nello stesso momento in due fratelli. Al termine del doppio trapianto, il professor Biancone, coordinatore dello staff nefrologico delle Molinette, ha detto: "Al di là della circostanza particolare nel vedere trapiantati nello stesso giorno un fratello ed una sorella, questo evento deve riportare l'attenzione su questa malattia ereditaria, il rene policistico, che per la sua trasmissione autosomica dominante può colpire diversi membri all'interno di una stessa famiglia. E' una causa importante di insufficienza renale avanzata, dal momento che circa l'8% dei pazienti in dialisi è affetto da questa patologia. Alla Città della Salute siamo attivi su tutti gli aspetti, dalla ricerca alla gestione nefrologica clinica, dialitica e trapiantologica, anche in collaborazione con il Centro trapianti di fegato, in caso di trapianto combinato fegato-rene". Fratello e sorella si sono congratulati con l'equipe di chirurghi dell'ospedale Molinette. D'ora in poi potranno vivere come tutte le persone. "Stiamo finalmente bene, il trapianto è un sogno che si avvera. Ora la nostra speranza è quella di tornare a una vita normale", hanno asserito i due trapiantati.

