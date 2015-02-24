Repubblica Ceca: entra in ristorante e fa fuoco, 9 morti

Sparatoria letale in Repubblica Ceca. Un uomo armato è entrato in un ristorante di Uhersky Brod ed ha fatto fuoco. Secondo l'agenzia Ctk i morti sarebbero 9.

Secondo le prime indiscrezioni, a sparare nel ristorante ceco sarebbe stato un 60enne psicolabile, residente a Uhersky Brod. Il ministro degli Interni della Repubblica Ceca ha rivelato che il criminale è stato ucciso dalla Polizia.

Una donna è stata trasportata in ospedale, dove si trova attualmente in gravissime condizioni.