Repubblica Ceca: entra in ristorante e fa fuoco, 9 morti
di Redazione
24/02/2015
Sparatoria letale in Repubblica Ceca. Un uomo armato è entrato in un ristorante di Uhersky Brod ed ha fatto fuoco. Secondo l'agenzia Ctk i morti sarebbero 9.
Secondo le prime indiscrezioni, a sparare nel ristorante ceco sarebbe stato un 60enne psicolabile, residente a Uhersky Brod. Il ministro degli Interni della Repubblica Ceca ha rivelato che il criminale è stato ucciso dalla Polizia.
Una donna è stata trasportata in ospedale, dove si trova attualmente in gravissime condizioni.
