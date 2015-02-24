Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Repubblica Ceca: entra in ristorante e fa fuoco, 9 morti

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Sparatoria letale in Repubblica Ceca. Un uomo armato è entrato in un ristorante di Uhersky Brod ed ha fatto fuoco. Secondo l'agenzia Ctk i morti sarebbero 9.

Secondo le prime indiscrezioni, a sparare nel ristorante ceco sarebbe stato un 60enne psicolabile, residente a Uhersky Brod. Il ministro degli Interni della Repubblica Ceca ha rivelato che il criminale è stato ucciso dalla Polizia.

Una donna è stata trasportata in ospedale, dove si trova attualmente in gravissime condizioni.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Usa, ergastolo per Eddie Ray Routh: uccise 'american sniper' Chris Kyle

Articolo Successivo

Texas, gemelle siamesi separate: condividevano pancia e petto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016