Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Texas, gemelle siamesi separate: condividevano pancia e petto

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Eccezionale intervento chirurgico in Texas, presso l'ospedale pediatrico. Per la prima volta al mondo sono state separate due gemelline siamesi di 10 mesi, nate con il petto e la pancia in comune. L'operazione è stata difficile ma, alla fine, l'equipe americana (formata da 12 chirurghi, 6 anestesisti e 8 infermieri chirurgici) è riuscita a migliorare la vita delle piccole Knatalye Hope e Adeline Faith Mata.

I chirurghi statunitensi hanno asserito che l'intervento è stato molto arduo perché le neonate condividevano molti organi importanti, come fegato, polmoni e intestino.

Ora le bimbe si trovano nel reparto di terapia intensiva del nosocomio, dove dovranno restare per altri mesi. Non è escluso che, in futuro, dovranno sottoporsi ad altre operazioni.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Repubblica Ceca: entra in ristorante e fa fuoco, 9 morti

Articolo Successivo

Isola dei Famosi: Rocco Siffredi lascerà cinema 'spinto'?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022