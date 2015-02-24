Texas, gemelle siamesi separate: condividevano pancia e petto

Eccezionale intervento chirurgico in Texas, presso l'ospedale pediatrico. Per la prima volta al mondo sono state separate due gemelline siamesi di 10 mesi, nate con il petto e la pancia in comune. L'operazione è stata difficile ma, alla fine, l'equipe americana (formata da 12 chirurghi, 6 anestesisti e 8 infermieri chirurgici) è riuscita a migliorare la vita delle piccole Knatalye Hope e Adeline Faith Mata.

I chirurghi statunitensi hanno asserito che l'intervento è stato molto arduo perché le neonate condividevano molti organi importanti, come fegato, polmoni e intestino.

Ora le bimbe si trovano nel reparto di terapia intensiva del nosocomio, dove dovranno restare per altri mesi. Non è escluso che, in futuro, dovranno sottoporsi ad altre operazioni.