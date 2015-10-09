Home Musica Rihanna e Roy Nachum: Sinergia Fruttuosa per "ANTI", Disco anche per Non Vedenti

di Redazione 09/10/2015

Rihanna si diverte, partecipa a feste e fa sport ma, a quanto pare, dedica molto tempo anche al lavoro: entro la fine dell'anno, infatti, uscirà il suo nuovo disco, intitolato "ANTI" La popstar barbadiana ha presentato la copertina di quello che sarà il suo ottavo disco durante un'esposizione all'esposizione Mama Gallery di Los Angeles. Nel corso dell'evento, Rirì ha anche mostrato i 7 dipinti ad olio presenti nell'album, realizzati da Roy Nachum, talentuoso artista israeliano. Rihanna non si ferma mai, dunque, e continua a sfornare brani inediti. I suoi fan non vedono l'ora di ascoltare le nuove canzoni della loro beniamina. Molti ritengono che "ANTI" uscirà a novembre perché molti dischi dell'artista barbadiana sono usciti proprio in tale mese. La popstar, tuttavia, non ha ancora reso nota la data ufficiale dell'uscita della sua ultima 'fatica'. Il prossimo album di Rihanna farà parlare di sé per un dettaglio da non sottovalutare: su ogni dipinto di Nachum sono stati impressi caratteri in Braille in modo che anche i non vedenti possano conoscere le nuove ballate di Rirì, mediante il tatto. Una bella e utile trovata che emozionerà anche i non vedenti. Dopo diversi singoli, usciti negli ultimi mesi, tra cui "Fourfiveseconds", Rihanna è pronta a far uscire "ANTI", frutto della collaborazione con artisti validi, come appunto Roy Nachum. La cantante ha detto riguardo a quest'ultimo: "Roy vede le cose oltre la superficie e per questo ho deciso di collaborare con lui. Ha dato al mio lavoro la sua interpretazione fornendo l'esatto messaggio che volevo dare anche io".

