Kate e William: No-Fly Zone su Residenza Norfolk per Tutela Privacy George e Charlotte

di Redazione 09/10/2015

Kate Middleton e il marito, il principe William, sono stanchi dei paparazzi che cercano, in continuazione, di immortalare i loro figli George e Charlotte. Ecco perché hanno preso una drastica decisione La duchessa di Cambridge e William hanno imposto una no-fly zone sulla loro casa per tutelare la privacy dei loro pargoli, garantendogli di giocare nel giardino. La no-fly zone entrerà in vigore il prossimo 1 novembre: nessun aereo o drone potrà sorvolare sulla residenza di Kate e William. Tempo fa, la coppia, dopo aver sottolineato la rabbia per i pedinamenti dei paparazzi, ha dichiarato: "Ogni bambino, indipendentemente dal proprio futuro ruolo pubblico, merita una sicura, felice e privata infanzia, e ogni genitore dovrebbe capire il profondo disagio al solo pensiero di essere stati pedinati e osservati". Condividiamo l'opinione di Kate e William. La violazione della privacy è nauseante, quindi va combattuta ed evitata in ogni modo. Certo, la coppia è nobile e famosa, quindi non può lamentarsi di avere sempre i paparazzi alle calcagna. La previsione della no-fly zone, comunque, sarà un ottimo deterrente contro reporter e fotografi. I Duchi di Cambridge e i loro figlioletti potranno, dunque, dormire sonni tranquilli dal prossimo 1 novembre. La no-fly zone sulla magione di Norfolk permetterà loro di avere più privacy. La decisione è stata presa perché, negli ultimi mesi, diversi paparazzi si erano avvicinati troppo alla casa di Kate e William per fotografare i principini George e Charlotte. Ciò è inammissibile. Dal 1 novembre in poi si dovrà stare alla larga dall'abitazione di una della coppie più famose al mondo!

