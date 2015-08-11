Home Gossip Rihanna incinta di Di Caprio? Frottola, Oops risarcirà attore

di Redazione 11/08/2015

Sono belli, famosi e ricchi e, tempo fa, qualcuno supponeva che tra loro ci fosse del tenero. Parliamo di Leonardo Di Caprio e Rihanna. Anzi, il magazine francese Oops scrisse che la popstar barbadiana aspettava un figlio dell'attore La notizia della gravidanza di Rihanna, oltre ad essere falsa, mandò su tutte le furie Di Caprio, che fece causa alla rivista Oops. Ora l'attore gioisce, visto che i giudici gli hanno dato ragione. Il magazine francese dovrà risarcirlo per aver riportato una notizia falsa. Tra Di Caprio e Rihanna c'è stato del tenero ma la seconda non è mai rimasta in dolce attesa. Tutte frottole, dunque, quelle riportate da Oops che, ora, dovrà versare al noto attore 8.800 dollari a titolo di risarcimento e spese legali. La prossima volta Oops si documenterà meglio prima di riportare una notizia.

