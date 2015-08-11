Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Robin Williams, un anno fa moriva attore superlativo: depresso e malato di Parkinson

Redazione Avatar

di Redazione

11/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

E' già passato un anno del decesso dello straordinario attore Robin Williams, che interpretò moltissimi film diventati dei veri cult, come "L'attimo fuggente" e "Una notte al museo"

    Il corpo esanime di Robin venne trovato nella sua villa a Tiburon, in California. Dall'autopsia emerse che l'attore si suicidò. Nonostante la fama e la ricchezza, Robin si sentiva solo, indifeso, vulnerabile e, certamente, avrà riflettuto molto prima di togliersi la vita. Robin Williams finì nel tunnel della depressione da quando gli venne diagnosticato un principio di Parkinson. Forse pensava che non aveva più senso vivere, nonostante avesse moglie e figli. Robin era un genio e vivrà in eterno. Le sue opere e la sua memoria non moriranno mai. Tanti i riconoscimenti vinti da Robin nel corso della sua stellare carriera, tra cui l'Oscar, nel 1997, per "Good Will Hunting".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rihanna incinta di Di Caprio? Frottola, Oops risarcirà attore

Articolo Successivo

Aurora Ramazzotti presenterà X Factor: "Questa proposta mi ha riempito d'entusiasmo"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018