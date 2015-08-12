Loading...

Tragedia sul Monte Bianco: aliante cade, pilota e passeggero morti

Redazione

di Redazione

12/08/2015

Dramma sul Monte Bianco, dove un aliante è caduto poco fa. Il pilota e il passeggero sono morti sul colpo. Non si conoscono, attualmente, le cause per cui l'aliante sia precipitato

  I soccorritori hanno reso noto che l'aeromobile è caduto sul ghiacciaio Pre' de Bar, in val Ferret, un luogo poco distante da Courmayer. L'impatto è avvenuto a circa 2.500 metri di quota. Sul luogo dell'incidente sono arrivati subito i soccorritori, che sono ancora al lavoro per recuperare i cadaveri di pilota e passeggero.
