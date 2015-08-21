Home Cronaca Rimini, stupratore senegalese arrestato: ottimo lavoro poliziotti di Monza

Rimini, stupratore senegalese arrestato: ottimo lavoro poliziotti di Monza

di Redazione 21/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E' stato identificato e arrestato lo stupratore della ragazza brianzola che, ovviamente, non dimenticherà mai quel terribile 15 agosto 2015. I poliziotti del commissariato di Monza hanno messo in manette un senegalese 27enne, Seck Massow, residente da tanto tempo a Novara La ragazza aveva fornito agli agenti l'identikit del suo aggressore e gli agenti si erano subito messi alla ricerca. Alla fine, il 27enne è stato individuato ed arrestato. La giovane aveva deciso di trascorrere la notte di Ferragosto con alcuni amici, a Rimini. A un certo punto, le si avvicinò il senegalese che, all'inizio, era cordiale e sereno. Poi, però, le disse: "Voglio fare sesso con te". La giovane scappò subito; lui la inseguì, la bloccò e la stuprò tra le cabine. Diverse persone accorsero sul posto, richiamate dalle urla della giovane brianzola. L'uomo fuggì subito. La giovane si spaventa, ma lui fa sul serio e la trascina fra le cabine, dove comincia a violentarla. I lividi sulle gambe e sulle braccia provano il suo tentativo disperato di resistere. Alla fine, però, è l’arrivo di alcuni bagnanti attirati dalle urla della ragazza a mettere in fuga il suo stupratore. Il giorno seguente, la giovane si recò in ospedale e, successivamente, in commissariato per sporgere la denuncia. Fondamentali in questa vicenda sono stati gli agenti del commissariato di Monza, che sono stati in grado di scoprire ed arrestare lo stupratore, che si trovava non lontano dal luogo dello stupro. Speriamo che a Rimini e in Italia non si verifichino più episodi del genere, così dannosi per l'equilibrio psico-fisico delle vittime.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp