Jennifer Lawrence è ricchissima: attrice più pagata al mondo, Scarlett Johansson seconda

di Redazione 21/08/2015

E' riuscita a guadagnare 52 milioni di dollari, una cifra esorbitante. Ecco perché la bella e brava Jennifer Lawrence è stata incoronata come attrice più pagata al mondo. Una bella soddisfazione per l'interprete di "Hunger Games" Come al solito, la classifica delle attrici più pagate al mondo è stata stilata dall'autorevole rivista Forbes. In seconda posizione un'altra celebre e fascinosa attrice, ovvero Scarlett Johansson, che ha incassato 35,5 milioni di dollari. Medaglia di bronzo per Melissa McCarthy, che si deve 'accontentare' di 23 milioni di dollari. Sorpresa in quarta posizione, occupata dalla cinese Bingbing Fan (21 milioni di dollari). Bella soddisfazione per Jennifer, che l'anno scorso, comunque, si piazzò in seconda posizione, dietro a Sandra Bullock che quest'anno è scesa al 15esimo posto. La Lawrence è riuscita a conquistare la vetta della classifica delle attrici più pagate al mondo soprattutto grazie a film campioni d'incassi come "X-Men" e "Hunger Games". Angelina Jolie che fine ha fatto? Non preoccupatevi, c'è sempre in classifica: occupa la settima posizione. Il segreto della ricchezza sta non solo nel recitare ma anche nel produrre e prestare il volto per campagne pubblicitarie. Lo sa bene Bingbing Fan, che ha firmato faraonici contratti da testimonial con Chopard e L'Oreal. La stessa Jennifer Lawrence sa bene che prestare il proprio volto per campagne pubblicitarie fa guadagnare molto, ecco perché è diventata recentemente testimonial di Dior. Anche tale campagna le ha permesso di incassare molto denaro. La Lawrence gongola e si gode il successo e la ricchezza mentre registi e produttori di tutto il mondo la vorrebbero nei loro film.

