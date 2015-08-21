Home Spettacoli "Il silenzio degli innocenti": villa di Buffalo Bill in vendita, 300.000 dollari

"Il silenzio degli innocenti": villa di Buffalo Bill in vendita, 300.000 dollari

di Redazione 21/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ricordate il film thriller "Il silenzio degli innocenti"? Bene, la casa dove è stato girato è in vendita. Il prezzo sarà sicuramente elevato Il futuro titolare di tale magione dovrà sicuramente sapere che è appartenuta a Buffalo Bill, quindi è probabile che si troverà tantissime persone in giardino, tutte nude, che danzeranno solo con un foulard di seta indosso. Nonostante ciò, chiunque acquisterà la casa dove è stato girato "Il silenzio degli innocenti" farà un affare, visto che è grande (bagno, quattro camere da letto, box ampio, cantina e piscina). L'immobile è ubicato in Pennsylvania, precisamente nella contea di Fayette. La pellicola diretta da Jonathan Demme riscosse molto successo. Realtor.com. Il proprietario della casa, nel film, era Jame Gumb, un terribile killer soprannominato Buffalo Bill in quanto toglieva la pelle a tutte le persone che uccideva, prevalentemente donne grasse. Buffalo Bill era interpretato dall'attore da Ted Levine e traeva ispirazione da famosi serial killer statunitensi, come Ed Gein e Ted Bundy. Il primo ricavava abiti e maschere dalla pelle delle sue vittime; il secondo ingannava le vittime facendo finta di essere un invalido. La casa, secondo le prime indiscrezioni, costa 300.000 dollari. Non molto per essere stata l'ambientazione di un film che, nel 1991, vinse ben 5 premi Oscar. La villa, se ricordate bene, ha anche una grossa piscina che, per realizzare il film, venne resa un ambiente triste e sporco. L'acquirente dell'immobile deve sapere che non c'è la cantina dove Buffalo Bill segregava la sua vittima. Le scene vennero girate su un palco.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp