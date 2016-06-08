Rinunciare alle cure mediche perché onerose: sanità pubblica questa sconosciuta

Tempi di attesa lunghi per esami medici

Giovani e anziani in ginocchio

"Questo è il risultato di anni di definanziamento del Sistema sanitario nazionale. Si assiste a uno smantellamento della Sanità pubblica. Il sistema non ha più finanziamenti pubblici, ma non è neanche capace di autofinanziarsi. Anche chi è disposto a pagare per una visita, viste le liste di attesa, alla fine si rivolge alle strutture private...".

Curarsi è un lusso in Italia. Secondo una recente indagine svolta dale da11 milioni di italiani sono stati costretti a rinunciare alle cure perché impossibilitati a pagare leE la sanità pubblica? Beh, gli italiani sono stufi delle eterne liste di attesa.Il giudizio degli italiani nei confronti del Servizio sanitario pubblico è senz'altro negativo. Chi può si affida alla sanità privata perché il pubblico sembra quasi assente: per un esame medico bisogna attendere molto tempo. E' inammissibile tutto ciò. La situazione è intollerabile soprattutto al Sud Italia dove il 70% dei cittadini reputa scarso il servizio sanitario nella sua regione. 7 milioni di italiani si recano negliperché esausti delle lunghissime liste di attesa che connotano la sanità pubblica. La maggior pare degli italiani, inoltre, lamenta l'inutilità delledi visite e farmaci.A rinunciare a curarsi, in Italia, sono soprattutto ie gliovvero le categorie più deboli, dal punto di vista economico, della società: i primi non hanno un lavoro o sono precari; i secondi percepiscono generalmente una pensione bassa. La situazione non è migliorata rispetto agli anni scorsi, anzi è peggiorata. Da un lato ci sono le liste d'attesa interminabili, dall'altro idella sanità privata: ecco perché molti italiani rinunciano a curarsi. Tutto ciò, purtroppo, favorisce anche l'emersione di prestazioni in nero, un danno sia alla sanità pubblica che privata.segretario generale Smi-sindacato dei medici italiani, aveva detto l'anno scorso: