Isis: 19 donne yazide bruciate in gabbia di metallo, orrore a Mosul

come Falluja, sono veri baluardi dell'Isis, città dove glicompiono, ogni giorno, molti crimini. Sta facendo il giro del mondo la notizia dell'uccisione di 19 ragazze che si erano rifiutate di diventare schiave sessuali deidello Stato Islamico.Le 19 donne furono rapite in una zona di Mosul a maggioranza yazida. Gli yazidi sono invisi ai militanti dell'Isis perché praticano un culto strano, né islamico né cristiano, quindi possono essere uccisi o deportati. Le donne yazide, inoltre, per l'Isis sono destinate a diventare schiave sessuali dei combattenti laislamica. Secondo recenti stime, molte donne yazide sono diventate prigioniere dell'Isis e numerose sono state uccise perché non volevano diventare schiave sessuali. Un testimone ha riferito all'agenzia curda Ara che 19 ragazze sono state bruciate in piazza, a Mosul, davanti a tantissime persone. Le giovani sono state fatte entrare in unadi metallo prima di essere bruciate vive.L'Isis è solito bruciare vivi i prigionieri. Ricordiamo che è morto tra le fiamme anche il pilota giordano, sequestrato nel 2014 e ucciso l'anno dopo. Altre 19 donne, lo scorso fine settimana, sono state travolte dalla barbarie dello Stato Islamico. L'unica loro colpa è stata quella di difendere la loroTantissime persone, nel centro di Mosul, hanno visto quelle ragazze morire lentamente nelle gabbie di metallo. Una fine terribile che la dice lunga sulla crudeltà dell'Isis. Nessuno ha potuto fare nulla. Alla scena hanno assistito un centinaio di persone.Quasi 2.000 donne sarebbero ancoradelloin Siria e in Iraq. Donne che vorrebbero vivere libere, invece devono continuamente sottostare al volere degli spietati militanti dell'Isis. Speriamo che le forze irachene e siriane facciamo il possibile per salvare tutte le donne in mano allo Stato Islamico.