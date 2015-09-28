Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

FACEBOOK, WEB NEI CAMPI PROFUGHI: ZUCKERBERG E BONO VOX CI PROVANO

Redazione Avatar

di Redazione

28/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Portare Internet nelle zone più impervie del mondo. E' questo l'obiettivo di molti colossi del web, tra cui Google e Facebook

Nelle ultime ore, il numero uno di Facebook, Mark Zuckerberg, ha reso noto che il suo social collaborerà con l'Agenzia Onu per i rifugiati per portare il web nei campi profughi. "Essere connessi permetterà ai rifugiati di ottenere un maggiore sostegno dalla Comunità internazionale e mantenere un legame con le famiglie. Troppe persone sono state lasciate fuori di una storia di successo che riguarda soprattutto il Nord del mondo e i centri urbani", hanno scritto Mark Zuckerberg e il leader degli U2, Bono Vox, in una lettera inviata al New York Times. Il CEO di Facebook e la voce degli U2 sottolineano il bisogno che entro il prossimo lustro tutti, nel mondo, siano connessi: "Oggi più della metà delle persone su questo pianeta non ha accesso a Internet; questo non è bene per nessuno, né per quelli che sono esclusi né per l'altra metà, per cui l'economia e la sicurezza dipendono dall'avere società stabili. In questo secolo la connettività globale e la sicurezza globale sono strettamente collegati; se vogliamo dare alle persone in tutto il mondo cibo, cure mediche, educazione, è anche necessario connettere il mondo. Internet non dovrebbe appartenere solo a tre miliardi di persone, come oggi, ma essere considerato una necessità per lo sviluppo e uno strumento per rendere possibili cose più grandi, come accade già, ad esempio in alcune zone rurali dell'Etiopia e della Tanzania, in Guatemala e in Kenya". Bono e Zuckerberg hanno poi menzionato diversi progetti interessanti per connettere sempre più persone, come il Project Loon di Google e, ovviamente, Internet.org di Facebook.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

RIVOLI, RAPINA IN VILLA: BOTTINO DA 60.000 EURO. CONTROLLI A TAPPETO

Articolo Successivo

ROMA, CONTROSOFFITTO CEDE: TRENI METRO FERMI. LUNEDI' NERO PER PENDOLARI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022