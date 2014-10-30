Loading...

Robbie Williams rivela nome suo secondogenito: Charlton Valentine

30/10/2014

Come tutti ben sapranno, lunedì scorso Robbie Williams è diventato papà per la seconda volta. Abbiamo anche sottolineato come la popstar, in sala parto, abbia dato spettacolo mettendosi a cantare e ballare. Ora sappiamo come si chiama il secondogenito dell'ex Take That: Charlton Valentine. A rivelarlo è stato proprio Robbie, pubblicando un video sia su YouTube che sul suo sito RobbieWilliams.com.

Solo chi ha un figlio può immaginare la gioia che stanno provando Robbie Williams e la compagna Ayda Field. I due sono già genitori di Theodora Rose, nata nel 2012.

Il video mostra Ayda che conduce una carrozzina nella corsia di un ospedale. A un certo punto appare Robbie, con in braccio Charlton Valentine, che le indica l'uscita. La postar britannica ama filmare gli avvenimenti più importanti della sua vita e condividerli con tutti i suoi ammiratori.

