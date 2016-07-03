Loading...

Rocco Siffredi disgusta francesi: senza veli su Le Monde

03/07/2016

Rocco Siffredi, il re del cinema 'spinto' ha scandalizzato la Francia perché il magazine 'M' gli ha dedicato la cover e un articolo. L'attore italiano si mostra senza veli e questo ha dato fastidio a molti lettori di Le Monde, che hanno minacciato di disdire l'abbonamento. Sulla copertina di 'M' la foto di Siffredi è censurata ma non quelle all'interno, dove sono ben visibili i 'gioielli di famiglia' che del resto lo hanno aiutato a farsi strada nel mondo del cinema 'spinto'. Il magazine del tabloid Le Monde, per molti francesi, non doveva dare risalto a Rocco Siffredi. Diversi lettori si sono detti "oltraggiati, scioccati e furiosi". Quelle foto che ritraggono Rocco senza veli, insomma, non sono andate giù alla maggior parte dei francesi. Le Monde ha ricevuto moltissime lettere di protesta, che hanno spinto la caporedattrice Marie-Pierre Lannelongue a giustificare la scelta di dare risalto a Siffredi:
"Così come abbiamo dedicato dei numeri speciali al calcio, alla gastronomia e al design, questa voglia avevamo voglia di confrontarci con il sesso... E visto che Siffredi è dotato di uno strumento di lavoro di dimensioni titaniche e che ne ha fatto quasi un personaggio bisognava mostrarlo".
Di recente, Rocco Siffredi si è offerto di insegnare educazione sessuale nelle scuole italiane perché, secondo lui, il tema è ancora un tabù in Italia, a differenza di molte altre nazioni, come la Francia. Il re del cinema 'spinto' ha dunque lanciato una petizione sulla nota piattaforma Change.org per far diventare obbligatoria, nelle scuole, l'educazione sessuale, visto che in Italia e  in altri Stati, come Cipro, Romania e Bulgaria, non è contemplata l'obbligatorietà. Rocco Siffredi ha dedicato la sua vita a tutto ciò che ruota attorno al sesso, ed ha guadagnato molti soldi grazie ai numerosi film che ha interpretato e diretto. Ecco perché adesso Le Monde ha voluto dedicargli un articolo che, a quanto pare, non è stato gradito dai lettori francesi. Lo 'stallone italiano' prima di dedicarsi al mondo del cinema 'piccante' fece il modello. A 20 anni, però, conobbe Gabriel Pontello, attore famoso nell'ambito del cinema 'spinto', che lo presentò al regista di "Belle d'Amour" Michel Ricaud. Questo propose a Siffredi di recitare in tale film. L'attore italiano accettò. "Belle d'Amour" è stato dunque il primo film interpretato da Rocco Siffredi. Forse non tutti sanno che Rocco Siffredi iniziò a farsi conoscere dagli italiani solo nel 1987, grazie al film "Fantastica Moana", interpretato dalla celebre Moana Pozzi, una delle attrici italiane più famose nel mondo del cinema 'spinto'. Tra i film più famosi interpretati dallo 'stallone italiano' anche "Rocco e le storie tese". La colonna sonora di tale pellicola è stata realizzata dalla band Elio e le Storie Tese. Siffredi non ha rilasciato ancora commenti riguardo alle critiche fatte a Le Monde per l'articolo a lui dedicato. Forse se ne infischia e continua a rilassarsi con sua moglie, Rozsa Tassi, e i suoi due figli, dopo i sacrifici fatti all'Isola dei Famosi.
