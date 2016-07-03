Imperia, fulmine colpisce donne durante escursione

Un fulmine ha colpito due donne di 59 e 45 anni, originarie di Imperia, mentre erano impegnate in un'escursione sul Colle del Garezzo
. Le due si trovavano assieme ad altri escursionisti quando ha iniziato a piovere e tuonare. Quel fulmine le ha prese in pieno. Subito gli altri escursionisti hanno allertato il 118. Gli operatori sanitari hanno faticato non poco a raggiungere la zona dove il fulmine ha colpito le due donne.
Il trasferimento delle donne in ospedale è avvenuto mediante elisoccorso. Attualmente le escursioniste si trovano nel nosocomio di Imperia ma non sono in pericolo di vita
. Se la sono cavata con qualche ustione ma la paura è stata tanta. Mara Zunino e Rosa Cordeglio, secondo le prime indiscrezioni, assistevano a una messa insieme a una ventina di persone sui colli tra Valle Arroscia e Valle Argentina ma, improvvisamente, ha iniziato a piovere molto. Due fulmini hanno preso in pieno Mara e Rosa che, subito, sono state trasportate all'ospedale di Imperia. Le donne sono state sotto choc per diversi minuti ma, per fortuna, poi si sono riprese.
Essere colpiti da un fulmine è un'esperienza terribile che, purtroppo, spesso porta alla morte
. Alle due escursioniste di Imperia è andata bene ma è capitato che persone al mare o in montagna hanno pagato con la vita momenti di relax. Un fulmine può colpire improvvisamente, al mare, in montagna e in città. Quando inizia a piovere, dunque, bisogna stare molto attenti e seguire semplici ma importanti indicazioni. La tipologia e le ferite causate da un fulmine sono differenti, a seconda dell'energia elettrica trasmessa al corpo umano
. Basta qualche decina di Joule per stroncare una persona.
Una persona colpita da un fulmine può riportare lesioni più o meno gravi, come danni al sistema nervoso centrale, ustioni dal primo a terzo grado, incremento della pressione sanguigna, incoscienza o fratture degli arti (dovute all'eventuale caduta a seguito della fulminazione). Nella maggior parte dei casi, la corrente di un fulmine passa sulla superficie del corpo umano: è per questo che gli abiti e la pelle vengono spesso bruciati. Quando, invece, la corrente elettrica scorre nel corpo le conseguenze possono essere nefaste. Ogni anno vengono stroncate dai fulmini una decina di persone: ciò significa che essere colpiti da un fulmine
è un evento piuttosto raro ma non improbabile.
Gli escursionisti sono tra i soggetti che rischiano maggiormente di essere colpiti dai fulmini perché, come si sa, i nubifragi non sono infrequenti
. Massima attenzione, dunque, in montagna e non ripararsi mai sotto gli alberi! Un fulmine, infatti, è sempre in agguato e può provocare gravi danni anche se non colpisce persone.