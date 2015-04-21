U &amp; D: Vincenzo Lucignano fidanzato di Rosa, con polemiche

Home Gossip U & D: Vincenzo Lucignano fidanzato di Rosa, con polemiche

U & D: Vincenzo Lucignano fidanzato di Rosa, con polemiche

di Redazione 21/04/2015

Vincenzo Lucignano è stato uno dei protagonisti di questa edizione di “Uomini e Donne”, ove è stato uno dei corteggiatori di Teresa Cilia; ma notando il crescente interesse di Teresa nei confronti di Salvatore Di Carlo, Vincenzo ha deciso di defilarsi. Vincenzo non ha mancato però di lasciare “U&D” accusando Teresa di non aver mai capito nulla di lui e di non aver avuto interesse a conoscerlo; inoltre è stato "vittima" di una segnalazione da parte del pubblico: qualcuno l'avrebbe infatti pizzicato in atteggiamenti romantici con un'altra ragazza! Ragazza di nome Rosa, con la quale oggi Vincenzo è ufficialmente fidanzato e che come sostengono alcune appassionate di “U&D”: "E' sempre stata la sua fidanzata, e lui è ... un grandissimo falsone! Aveva ... ragione Teresa"! Ma Vincenzo Lucignano non ha voluto passare per disonesto e quindi ha sottolineato di non rinnegare nulla di ciò che ha fatto a “U&D” e di trovare ingiusto il fatto che “qualcuno” che lo ha conosciuto solo tramite un programma televisivo lo giudichi "falsone" e a riguardo, riferendosi alla Cilia ha concluso: “Lei ha fatto le sue scelte e io la mia”! Michela Galli

